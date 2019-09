Olvass tovább

Zseniális, minden gyártót felülmúló technika ez? Nos, nem egészen. Az Audi már 2018-ban mutatott olyan prototípust, ami helyet keres magának a nagy parkolóházakban, teljesen egyedül. Az évek óta kapható BMW 5-ös széria kulccsal irányítva képes kiállni magától a parkolóhelyéről.

Miért nem vállalták be az akadályokat kerülgető, magától kanyargó verziót? Hát a koccanások, esetleges balesetek, perek miatt. A Teslánál szokás szerint felülírja ezt az újdonságfaktor, számukra elég volt egy közlemény, miszerint a “A Smart Summon alkalmazása esetén is a tulajdonos felel az autójáért, és felügyelnie kell a mozgását, környezetét látótávolságból, mert lehetséges, hogy nem vesz észre minden akadályt. Legyenek óvatosak főleg mozgó gyalogosok, kerékpárosok és autósok környékén”.

Magyarul mindenhol, még az egy helyben álló garázsokkal is baj lehet. Ebben a Twitter-üzenetben a szomorú tulajdonos azt közli, hogy csak az autóbeállón gyakorolt a Model 3-assal, ami lekoccolta a falat.

Aki ebben gondolkodik, vágjon szélesebb ajtót a garázsra.

Fű vagy út? A kamerák képe nem mindig egyértelmű…

Azt hozzá kell tenni, hogy az esetek többségében az elvárásoknak megfelelően működik a rendszer, és üdvös, hogy egy gyártó bátran diktálja a fejlődés ütemét, de az önvezetés terén azért lesznek még komoly buktatók. Már most, a megtörtént koccanásoknál is erős kérdés, hogy kié a felelősség. A Tesláé? Az autósé, aki figyelmetlenül tolatott? A mobiltelefon fagyott le? Sok kérdés felmerül, ami még érdekesebb lesz, ha ez a technika valóban kikerül a közutakra.