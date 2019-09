2015-ben nagy vihar csapott le a kanadai Halifax kikötőjére, amiben egy egész hajónyi BMW és MINI modell is parkolt. Sajnálatos módon az autók túl sok időt töltöttek ahhoz a sós vízben, hogy üzembiztosak legyenek, de a helyi közlekedési hatóság sem engedte a forgalomba ezeket a kocsikat lehetséges korrózió és egyéb vízkár esetén fellépő problémák miatt. Ezért most egy Vancouverben található telepen állnak.

A vihar 2966 darab autót érintett, amik között nem csak hagyományos MINI és BMW modellek vannak, hanem olyan típusok is, mint a Z4, az i3 és i8 modellek, valamint M6-os és Alpina B6 is található a pusztuló autók között. Állapotuk már most aggasztó, így az sem biztos, hogy egyes részeiket alkatrésznek felhasználhatják.