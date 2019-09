Az újabb generáció körében egyre kevésbé népszerű az autózás és ez már az oktatáson is meglátszik. Jóval kevesebb diák jelentkezik olyan kurzusra, ahol autószerelést vagy hasonlót lehet tanulni. Ez nem csak a New Jersey államban lévő Memorial High School-ra igaz, hanem általánosságban az amerikai oktatásra is. A tanárként dolgozó Ron Grosinger azonban megtalálta a módját, hogy felkeltse az érdeklődést a szakma iránt.

Ron kurzusán a diákok elektromos autót építenek hagyományos hajtásláncú autóból. A kéthetes tanfolyam után az iskola engedélyt adott Ronnak, hogy vásároljon egy 1990 Volkswagen Golf kabriót, hogy a diákok a gyakorlatban is képesek legyenek kivitelezni a tanultakat. Az autót teljesen kibelezték, hogy aztán megtanuljanak hegeszteni és kábelezni. Hogy az elkészült Golf mire képes elektromos hajtással, azt nem részletezték.

Azt viszont igen, hogy egyre gyakrabban jelennek meg olyan startup vállalkozások, amik elektromos autókkal foglalkoznak, hiszen a technika jóval egyszerűbb, mint a hagyományos, belső égésű motor esetében. Így aztán sok mérnökre és tapasztalt villanyautósra lesz majd szükség.