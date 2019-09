Annál kevés jobb helyzet van, mint amikor a megszállott japánok kezdenek el felújítani egy számukra is kedves autót, így biztosak lehetünk abban is, hogy az eredmény tökéletes lesz. A Mazda egyelőre sajnos csak a hazai vásárlóknak tette elérhetővé a programot, melynek során szinte új autót kapnak vissza. Bár a restaurálás valamivel több mint 6,5 millió forintba kerül, ennek során alapos munkát végeznek.

Ez a belépő ár, tehát ennél költhetnek többet is a Miatára. Az alapcsomagban viszont kicserélik a lámpákat, új 14 colos felniket kap az autó Bridgestone gumikkal és új vászontetőt is szerelnek. Ezen kívül új motorháztetőt, csomagtérajtót, ajtókat és sárvédőket kap az MX-5. A négyhengeres motort nagyjából 2,2 millióért újítják fel, de ebben az esetben a váltót is kicserélik.

A beltér újracsomagolása 1,8 millió forintnyi japán jent emészt fel, a futóműre és a fékekre további 1 milliót költhet az, akinek mindent megér egy kifogástalan állapotban előálló Mazda MX-5. Mára egyre népszerűbbek a ’80-as és ’90-es évek japán autói, amit jól mutat az is, hogy egyre több kifogástalan állapotú Miata tűnik fel aukciókon.