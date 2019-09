A bejelentésre például feltűnt Nico Rosberg, aki felajánlotta szolgálatait a nürburgringi körözéshez. Ebből ugye nem lett semmi, de az ő népes rajongótábora, az F1-es hírek követői, no meg Lewis Hamilton imádói, és egyben Rosberg gyűlölői is mind tudomást szereztek a Tesla próbálkozásáról.

Rosberg balra el (a Hamilton-rajongók természetesen kéjes mosollyal örülnek, még ehhez sincs tehetsége a németnek), a hírvonat pedig robog tovább.

Természetesen nincs gyári közlemény, mindent a véleményvezérekre bíznak, két Tesla Model S tűnik fel a pályán, fotók születnek, spekulációk indulnak. Miért van utólagos hátsó szárny? Mik ezek a karosszériaszélesítések? A szakértők résen voltak, és kiszúrták, hogy a fékeket Brembo karbon-kerámia rendszerre cserélték, a gyári gumikat pedig szinte kizárólag versenypályára szánt, semi-slick Eagle F1 Supercar 3Rs-ek váltották.

Ráadásul a hajtáslánc sem volt szériaverzió, a három villanymotoros “Plaid” rendszert tesztelték a Zöld Pokolban.

Enélkül sem én, sem a kedves olvasók java része nem tudná, hogy lesz Plaid hajtás, meg új Model S, de a Porsche farvizén sikerült világraszóló hírverést keríteni két nap nürburgringi teszteléssel.

Ezek a nürburgringi rekordok elég csalfák, mindig kérdés, ki a pilóta, milyen a gumi, mennyire széria az autó, de a kérdés talán ennél a Tesla-Taycan összecsapásnál a legérdekesebb. Mert a Taycan is egy előszériás prototípus volt, tehát a németeknek volt azért terük a pályára hangolni a konstrukciót, és ami még érdekesebb, hogy friss hírek szerint nem az erősebb Turbo S, hanem a sima Turbo körözött. Tehát készültek ők a párharcra…

A Tesla esetén még egyértelműbb, hogy messze nem szériaverzióról van szó, a kék és piros Model S-ek rekordra törő, épített gépek, a sötétített ablakok ellenére látszik, hogy csak a vezetőülés van az utastérben, a többit kiszerelték, az abroncsok, fékek, aerodinamika kérdéséről pedig már írtunk feljebb.

Ezzel a géppel sikerült összehozni egy olyan kört, ami a pálya szélén állók szerint valahol 7:20 körül mozog (az Auto Motor und Sport újságírója 7:23-at mért). Ez barátok közt is húsz másodperc, de nemrég a Tesla hivatalos twittben tett rá a hírre még egy lapáttal: kiraktak egy bejegyzést, amely szerint a szoftveres szimuláció kiadta, hogy a 7:05 is elérhető.

Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.

With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.

— Tesla (@Tesla) September 19, 2019