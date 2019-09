Már az autózás történetének első éveiben is felbukkantak elektromos autók, aztán később egyre többen és egyre gyakrabban kísérleteztek a villanyos hajtással. Végül a belsőégésű motorok kerültek előtérbe, de mindig akadtak olyan emberek, akik nagyon hittek a másik útban is. Az Opel alapítójának unokája, Georg Von Opel is ilyen ember volt. Hitt benne, hogy az elektromos autókban van a jövő, ezért igyekezett ezt bebizonyítani.

Még a ’60-as évek végén jelent meg a Chevrolet Corvette-re emlékeztető Opel GT sportautó, mely 1,1-es vagy 1,9-es benzinmotorral volt kapható. A gyengébb változat 67, az erősebbik több mint 100 lóerős volt, de a formán túl talán az oldalra lebukó lámpatestek miatt emlékezetes igazán a GT. Ezt alakították át látványosan Georg Von Opel kedvéért, hogy aztán 1971-ben rekordkísérletet hajtson végre a Hockenheimringen.