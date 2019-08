A McLaren GT műszakilag nem sokban különbözik az angol gyártó többi sportkocsijától, hiszen ezt is a középen elhelyezett 4 literes, biturbó V8-as motor hajtja, mely itt épp 620 lóerőre és 630 Nm nyomatékra van belőve. Persze roppant gyors, a százas sprinthez elég neki 3,2 másodperc, a végsebessége 326 km/óra. A cél azonban teljesen más volt. A GT kifejezetten utazóautó, ezért a motort leburkolták és a két ülés mögött végig csomagtartó van.

Papíron jól is hangzik az 570 liternyi csomagtér, de ezek nem könnyen kihasználható literek. Először is 150 literes az autó orrában lévő rekesz, az utasok mögött pedig 420 liternyi cucc fér el. Az alakja miatt azonban csak a megfelelő bőröndöket megvásárolva lehet kihasználni a helyet. A McLaren Special Operations kreációja a darabonként is megvásárolható készlet, mely passzol az autó belteréhez. Ha valaki az összesre szert tenne az utazáshoz, akkor 4 millió forintnak megfelelő összeget kell kicsengetnie a táskákért.