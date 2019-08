A BMW sportmotorja, az S 1000 R nem túl meglepő módon arra lett kitalálva, hogy jót lehessen vele motorozni. Pedig mikrosütő helyett is be lehet vetni a gépet. A 999 köbcentis, négyhengeres motorja 11 ezres fordulaton adja le 165 lóerős teljesítményét. Könnyű elképzelni, hogy milyen dinamizmussal mozgatja a valamivel több mint 200 kilós kétkerekűt. Most azonban erre a képességére nem lesz szükség.

A különböző járművekben történő sütésnek már szinte hagyománya van. Még szakácskönyvet is írtak motortéri gasztronómia témában. Egy motorbiciklin ez valamivel nehezebben kivitelezhető, de olyan egyszerű menüt, mint a filmezés mellé szinte már kötelező pattogatott kukorica, könnyű elkészíteni. Ahogyan a videón is látható, elég beleönteni a nyersanyagot a kipufogóba, aztán beindítani a sütő… km… motort és kis idő elteltével szépen adagolja a nasit: