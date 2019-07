A Mercedes-Benz S600 Pullman Guard és a Maybach 62 S útját közzé is tették. Az autók akkor kerültek szem elé, amikor a diktátor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint Donald Trump amerikai elnökkel találkozott. A páncélozott limuzin volt annak a mókás jelenetnek a főszereplője, amikor testőrök sora futott a kocsi mellett.

Még 2006-ban tiltotta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy Észak-Koreába luxuscikkeket exportáljanak,a határozatot főleg a zárt ország nukleáris programja miatt hozták meg. A különböző szankciókkal nyilván az a cél, hogy Phenjan feladja az atom programot, de ez nem bizonyult elég hatásosnak, hiszen a washingtoni Center for Advanced Defense Studies kiderítette többek között azt is, hogy honnan érkezett Kim Dzsong Un limuzinja.

A kutatóintézet jelentése szerint az autókat 2018-ban pakolták fel a rotterdami kikötőben. Hosszú utat tettek meg az autók, hiszen Kínában, Japánban és Dél-Koreában is megfordultak mielőtt kipakolták volna őket az oroszországi Nahodkában. Onnan teherszállító gépekkel vitték Phenjanba. A cseppet sem egyszerű utat különféle vállalati nyilvántartásokból, vámjegyzékekből és a hajtók követési információiból rakták össze.

Korábban a Mercedes is magyarázkodni kényszerült az ügy kapcsán, de ők is megerősítették, hogy fogalmuk sincs, hogyan juthatott Észak-Koreába a két autó. A vállalat még egy export ellenőrzési eljárásba is belefogott, hogy kiderüljön, miként sikerült átjátszani a rendszeren a méregdrága, páncélozott luxuslimuzint.

A szállításban segédkező vállalatok a jelek szerint több fronton is ápolnak tiltott kapcsolatot Észak-Koreával. Nem mellesleg több mint 90 ország érintett olyan ügyletekben, melyek kapcsán valahogy mégis eljutnak a luxuscikkek Észak-Koreába.

Forrás: motor1.com