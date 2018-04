Észak-Korea teljhatalmú vezetője, Kim Dzsongun mostanában szokatlanul nyitott, jelenleg Dél-Korea vezetőjével, Mun Dzseinnel folytatnak tárgyalásokat. Ezzel egyébkint Kim Dzsongun az első vezető az ország történetében, aki átlépett Dél-Koreába a koreai háború lezárása óta. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a béke is megérkezett a két ország kapcsolatába.

Ebédre azonban Dzsongun visszatért a demarkációs vonalon hazájába és ez alatt páncélozott Mercedes limuzinját 12 testőr kísérte futva, akiknek ez remek alkalom volt egy kis kardióra ebéd előtt.

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6

— Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 2018. április 27.