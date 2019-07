A Youtube-on autós videókat nézőknek nem kell bemutatni az orosz Garage54 csatornát. A Jackass és a Mítoszrombolók stílusa között egyensúlyozó, orosz módra előadott autós agymenések mesterei ismét alkottak.

Most azt tudhatjuk meg tőlük, mit művel egy Lada belterével a robbanásig fújt, UAZ-ra való terepgumi. A kissé viseltes darab 20 bar nyomást bírt ki, mielőtt látványosan durrant. Azért ez is tízszerese a gyári előírásnak, ennyire nagy teljesítményű kompresszor nélkül nem is tudnánk felfújni otthoni körülmények között a gumit, szóval ez egy újabb érdekes, de semmitmondó tanulság.

A téma már több videósnak adott motivációt.

A következő korábbi felvétel több szempontból is érdekes. Egyfelől érthetően bizonyítja, miért pokolian veszélyes egy nyomás alatt lévő teherautó-abroncs meghibásodása, a hirtelen, robbanással járó nyomásvesztés. Ez pusztítóbb hatású, mint elsőre hinnénk, könnyen életveszélyes balesetet okozhat.

Másfelől ez a jelenség lassítva egész szürreális látvány, mintha egy földönkívüli szörny böfögne hirtelen keletkezett szájával.