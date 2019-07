A helyszín az Egyesült Államok, New Jersey állam, a Hackensack folyó partja. Itt sikerült összehoznia egy Mercedes ML idős sofőrjének a képtelen balesetet. A 64 éves hölgy a helyi hírek szerint összekeverte a pedálokat, fék helyett a gázra lépett, és közben a kormányzásról is megfeledkezett.

Így sikerült egyenesen a vízbe hajtania, bizonyítva, hogy a partot mindenhol védeni kell, mert hibázó autós mindig akad. A vízbe zuhanás után egy helyszínen tartózkodó 41 éves férfi sietett a segítségükre, és húzta ki őket az autóból.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx

— Hackensackfirenj (@HackensackFDNJ) July 16, 2019