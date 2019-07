Hosszú idő után újra gyártanak Toyota Suprát, mégpedig testvérével együtt, a BMW Z4-essel készülnek az ausztriai Grazban. Az első példányok már úton vannak a kereskedésekbe, most azonban néhány egész biztosan késni fog, mert karambolozott a magyar tréler. A baleset helyszínéről nincsenek információk és a körülményekről is csak találgatnak.

Vélhetően egy másik kamion futott rá a Suprákkal teli trélerre, mert nem csupán az alsó fekete színű autó, hanem az emeleten utazó fehér is megsérült. Egyesek szerint még az eddig be nem mutatott, négyhengeres modellből is akadt a szállítmányban. Az azonban biztos, hogy a szélességjelzőkből hamar kiderül, hogy amerikai piacos modellek is voltak köztük.