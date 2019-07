Lovaskocsi? 30-40 éve még a vidéki utak állandó járműve volt, ma már fehér holló. A világ felgyorsult, de ez nem jelenti azt, hogy a megmaradt kocsizókat figyelmen kívül kellene hagyni. Ezért írt az autósoknak úgymond “nyílt levelet” Facebook bejegyzést egy lovas.



Az általános „jobbra tarts” (KRESZ 25. – Haladás az úton) szabály a lovasokra is vonatkozik, tehát lovat vezetve, lóháton, lovaskocsit hajtva is szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

Autósok figyelmébe ajánljuk, hogy ha lovassal találkoznak szembe és a ló láthatóan ijedős, vagy a lovas feltartott karral jelzi, hogy problémái vannak, az autósnak, illetve egyéb gépjárműnek lassítania kell, vagy ha szükséges akár meg is állni. (KRESZ 32. – Kitérés)

A témában még 2013-ban jelent meg cikk a délmagyar.hu oldalán, már akkor is kihalófélben lévő érdekességként mutatták be a napi szinten lovaskocsit használó családot. “Mintegy 3 óra alatt lehet bekocsikázni a városba. Annyi biztos, ez nem való idegbajosoknak. Az autósok közül akadnak, akik türelmesebbek, mások viszont beszólogatnak, az öklüket rázzák – tette hozzá a férfi. Hároméves kortól lehet a lovakat kocsi elé fogni. Szoktatni kell őket a forgalom zajához, ahogy a versenyzéshez is. Utóbbin a siker jórészt azon múlik, mennyire koncentrál a ló, milyen a kedve. A szabadság érzése kocsizni. Sajnos manapság egyre kevesebben használják, félő, hogy csak mutatóban marad belőlük. Évekkel ezelőtt még szinte a fél falunak volt” – mondta a délmagyar.hu-nak Fehér Imre.