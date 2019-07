Pihenésre, utazásra és tárgyalásra is használható a Lexani által tervezett 10 méteres busz, melyet a Ford F-550 teherautó alvázára építettek. A kabin egyértelműen felismerhető fordos elem, ám az azt követő, nagy méretű, fekete doboz már a Lexani műve. Az egész olyan, mint egy aszfaltra tervezett magángép, ami leginkább a belsőre igaz.

Az ülések fotelszerűek – fűthetőek és masszázst is kínálnak – és a VIP teremben ággyá alakíthatóak, melyről akár a Netfilxet is lehet nézni a hatalmas, 65 hüvelykes képernyőn. A fedélzeten egy kisebb konyha is található, ha üzleti partnereink kávé után érdeklődnének, hiszen ez egyben tárgyalóbuszként is funkcionálhat. Található még kis mosdó is a luxusbuszban, méghozzá 24 karátos arany kiegészítőkkel.

A G-77 Sky Master természetesen személyre szabható, ennek megfelelően a Lexani által közölt 1 millió dolláros ár is növelhető.