2004-ben jelent meg a Need for Speed Underground 2 és a mai, filmszerű játékokhoz képest igazán szokatlan a mai szemnek, ahogyan az autóbuziknak is azok a ma már inkább kínosnak ható tuningelemek. A hatalmas szárnyak, a földig érő lökhárítók és a nagy krómfelnik mögötti apró fékek mind nagyon a 2000-es évek elejének stílusához tartoznak. Ennek ellenére szép emlék Bayview városa, ahol az esti krúzolás alkalmával szólt a Riders on the storm Snoop Doggtól és rövid idő alatt megjött hozzá az utcai versenyre buzdító hangulat. Így nézett ez ki:

Most pedig egy csapat igazi autókkal, de megegyező stílusban forgatott nagyszerű videót. Minden elemet a helyére tettek, így az autóválasztás is épp úgy néz ki, mint a játékban, és pont a vágyott Supra előtt világít az a fránya lakat. A videó csupán egyetlen perc, de ebbe sikerült belesűríteni mindent, amitől most kedvet kaptunk egy körhöz Jackson Heights-ban: