Minden szocialista típusnak jól áll a V8, főleg ha valódi öblös, amerikai verzióról van szó, hiszen két világ nem is állhatna távolabb egymástól. Rengeteg V8-asra átépített Ladát láttunk már, de volt, aki Škodába faragta bele a nyolchengerest, és természetesen a Trabantok sem maradtak ki a sorból.

Az egyik legzseniálisabb építés egy hazai Zsiguli volt. A motorháztető alatt egy Mercedes 126-asból származó, 3,8 literes V8-as motor dolgozik. A Szeged mellől származó építő így írta le a különleges gép talpra állítását: “A Mercedes motort egy BMW váltóval házasítottam, hogy össze ne vesszenek, kaptak egy szinter kuplungot közéjük.

A motor a Lada gyári bakhelyeire került, így a tűzfal komoly átalakításon ment keresztül. Továbbhaladva így a kormányszár is megnyúlt, a pedálok is új helyre kerültek és a kagylóülések egészen a hátsó ülésig tolódtak. Hogy meg is álljon az autó, hátul is tárcsafékeket kapott és hidro kézifék gondoskodik a gyors fordulókról.”

Most ehhez nagyon hasonló építésről került fel videó, a különbség csak annyi, hogy a motor nem Mercedes-származék, hanem egy igazi vadló szíve, 5,8 literes V8-as Ford Mustang-blokk. A hang már komoly, kár, hogy akcióban nem láthatjuk a gépet.