Egyre nagyobb divatnak örvend veteránokat megtölteni a legmodernebb hajtáslánccal, amire már olyan gyártók is rájöttek, mint az Aston Martin vagy a Jaguar, akik szintén készítettek már villanyosított klasszikust. Több kis tuningműhely, valamint házi kreálmányok is alkottak már hasonlót. Ebbe a sorba áll be a Charge Automotive, akik egyelőre csak kívülről mutatják meg saját Mustangjukat.

Először a Goodwood-i Festival of Speed-en mutatják majd meg az autót, amiről nem sokat árultak el eddig. Csupán annyi tudható, hogy már felvesznek rendeléseket a 499 darabban gyártott elektromos Mustangra, melynek formáját engedéllyel használják. Végül egy igazán népszerű Shelby-re esett a választásuk, a Tolvajtempóban is feltűnő fazon lett a nyerő. Ezt dobták fel hatalmas kerekekkel, nagy fékekkel és LED-es lámpákkal.

Az autó az Arrival-tól érkező technikát kapja meg, mely egy 64 kWh-s akkucsomagot jelent és egy pár villanymotort. Az elektromos Mustang 470 lóerős és 1200 Nm nyomatéka van. Az ígéretek szerint 4 másodperc alatti lesz a sprintideje és 239 km/óra a végsebessége. Egy töltéssel úgy 320 kilométert képes megtenni és az ára nagyjából 110 milliótól indul.