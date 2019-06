A Lada Niva átalakítások minden formáját láttuk már. Hatkerekű szörnyeteg, mocsárjáró célszerszám, V8-as gyorsulásra épített pokoli gép, minden született már Nivából, de stílust tekintve ez a legérdekesebb.

Ez a csoda még a kilencvenes években született, egy gazdag ismeretlen megrendelő bízta meg a NAMI-Prestige nevű céget, hogy Niva alapokra alkossanak egy 1930-as éveket idéző járművet.

A stílus nem ismeretlen az Egyesült Államokban, ott több cég is foglalkozott ilyen furcsa öszvérek építésével, de természetesen helyi alapokra építkezve. Ez az újklasszikus stílus, aminek legjelesebb képviselői (Panther, Zimmer) több száz autót készítettek el, sőt készítenek a mai napig.

Általában nehezen felismerhető az építési alap, de a Niva esetén a jellegzetes sziluett azonnal árulkodik, és így az összképre ma már azt mondanánk, hogy Photoshop mágia, pedig ez a gép tényleg gurult egykor.

Vagy talán most is gurult, de az biztos, hogy nyoma veszett, több kiállításon is részt vett, majd eltűnt a nagyközönség elől. A technikára több vad ötlet is volt, két motor sorba kötve, esetleg valami erőteljes idegen blokk, de végül maradt a VAZ-21213 négyhengerese a hosszú orrban.