A Nürburgring egyike a legkülönlegesebb és legnépszerűbb versenypályáknak, mely közel 21 kilométeres hossza és változatos domborzata, valamint burkolata miatt is kevelt hely az autógyártók és az autóbolondok között. Nem csak tesztelési céllal keresik a gyártók a pályát, hanem a köridők is remek alkalmat adnak egy kis erődemonstrációra, valamint reklámra. Gondoljunk bele, hogy már nem csak a komoly sportkocsiknak, hanem az olyan dízel SUV-knak is van hivatalos, mért ideje, mint a Škoda Kodiaq RS. Ehhez a táborhoz csatlakozik ez a tuktuk is.

A vicces rekordot a pályanapokat szervező Granturismo Events-nek köszönhetjük, akik nagyjából 40 km/órás átlaggal mentek, így 31 perc 49,46 másodpercig tartott körbeérniük Nordschleifén.