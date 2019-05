Csúcsidőben gyakran beállnak az autópályák lehajtói, az araszolás pedig fárasztó, és frusztráló, időrabló dolog, és mindig akad olyan, aki fittyet hányva a szabályokra, egyszerűen tolakodva tör előre.

Erre a lengyel rendőrök is készültek a felvételen, láthatóan rendszeres probléma ez az adott szakaszon, így pont jó helyre állva, akár egy profi pecás, bedobták a horgot, és vártak. Egy E39-es BMW sofőrje fenn is akadt, azonnal kiintették, és a várható bírságon túl maga a látvány is elégtétel lehetett a sorban várakozóknak.