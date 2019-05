A London központjában található sportautó-kereskedésbe pillanthatunk be egy YouTube-videónak köszönhetően. A Joe Macari-ban leginkább egyedi vagy igazán ritka Ferrarik keresik új tulajdonosaikat. Egyelőre még itt pihen az a zöld LaFerrari is, amely nemrég még Jay Kay (a Jamiroquai énekese) tulajdonában volt.

Ez az egyetlen Kermit zöld példány a világon. Az autó rendkívül jó formában van, pedig a zenész nem tartotta hét lakat alatt, többször is megjelent vele Londonban és olyan rendezvényeken, mint a Goodwood-i Sebesség Fesztivál. Az autóban jelenleg 3058 kilométer van és balkormányos változat. Az ára 1,5 milliárd Forintnak megfelelő angol font.

Ferrari LaFerrari 6,3 literes lökettérfogatú V12-es dolgozik a LaFerrariban, amihez HY-KERS energia visszanyerő rendszert és 7 sebességes duplakuplungos váltót párosítottak, ami természetesen villámgyorsan vált. A rendszer összteljesítménye 949 lóerő, nyomatéka pedig 900 Nm. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 2,4 másodperc alatt gyorsul.

A Ferrarik mellett a videón azért feltűnik még a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean DMC-12 (nem lepődnénk meg, ha a filmben látható egyik eredeti példány lenne) és egy Lamborghini Miura is, amelyet sokan minden idők egyik legszebb autójának tartanak, valamint az első igazi szupersportkocsinak is. 345 lóerős, 3,9 literes V12-esét keresztbe építették be az utaskabin mögé. Az ára újonnan 20 ezer dollár volt, ez mai értéken bő 44 millió forintnak megfelelő összeg.