1993 júniusában jelent meg a Jamiroquai első lemeze, a Emergency on Planet Earth, mely hamar hatalmas sikert hozott a frissen alakult zenekarnak. A banda frontembere, Jay Kay idén tölti be az ötvenet és ma is aktívan koncertezik. Az angol zenésznek azonban van egy számunkra érdekesebb hobbija: imádja a különleges sportkocsikat és jópárat birtokol is ezekből. Talán a valaha készült legkülönlegesebb LaFerrari is az övé. Amitől most megválna.

Kizárólag drága luxusautókat felvonultató angol kereskedésben bukkant fel a Kermit zöld LaFerrari, mely kétség kívül Jay Kay autója, hiszen ez az egyetlen ilyen színre fényezett példány a világon. Az autó rendkívül jó formában van, pedig a zenész nem tartotta hét lakat alatt, többször is megjelent vele Londonban és olyan rendezvényeken, mint a Goodwood-i Sebesség Fesztivál. Az autóban jelenleg 3058 kilométer van és szerencsére balkormányos változat.