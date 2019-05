Sokáig a Mercedes jelentette az autózás abszolút csúcsát, a minőség és a megbízhatóságot kombinálták a biztonsággal és számtalan innovációval, amire remek példa a W114/115-ös is, ismertebb nevén az állólámpás Mercedes, melyet Strichacht-nak, vagyis per nyolcasnak is neveznek hazájában a sorozatgyártás megkezdésének éve után (1968). Nyolc éven át gyártották az állólámpást, még utódjával párhuzamosan is futott, sokan – köztük a taxisok – annyira ragaszkodtak hozzá. Ez volt az első háború utáni Mercedes, melynek minden elemét újonnan fejlesztették, a formatervét pedig Paul Bracq jegyzi.

A magyar dizájner, Obendorfer Dávid most ezt a típust vette elő és adott neki modern megjelenést. A méretbeli alapokat a jelenleg futó E-osztály adta, hiszen ez a modell (W213) az állólámpás mai megfelelője. A legjellegzetesebb elemet, tehát a lámpákat megtartotta, de bennük már látványos LED-es technika figyel, a klasszikus hűtőrács azonban megmaradt. Ahogy nagy méretű, de múltidéző felniket is tervezett az autóhoz.