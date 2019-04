Sötétben egy mély kátyú képes több autós napját is tönkretenni. A videón is látható méretű kráterbe belehajtva kinéz egy defekt, de a felnisérülés is esélyes. Vannak viszont olyan emberek, akikből ilyenkor előjön a hétköznapi hős, és vállrándítás helyett cselekednek.

Így tett az ismeretlen orosz is, aki villogó, színes LED fényekkel jelölte meg az ordas mély lyukat.