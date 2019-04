Szabályosnak szabályos, hiszen rendőreink nagyjából bárhonnan ellenőrizhetik a forgalmat, akár forgalom elől elzárt területről is mérhetnek, vagy ahonnan csak jól esik nekik. A rendőrautó orra valószínűleg egy igazoltatásra szolgáló öbölbe lóg be, ahol nincs átmenő forgalom, csak akkor, ha valaki kiterelnek oda.

Múlthét pénteken, illetve most kedden közlekedtem a 4-es számú főúton és mindkét nap eme csodás látványba részesültem. Nincs gondom a traffipaxokkal, nem zavart sosem, de ez szerintem egy határon túl van. Teherautóval közlekedve a belső sávba, mellettem a külsőbe egy busz, nincs hely hova húzódni, hogy ne vigyem el a rendőrautó hátulját…

„A rendőrség a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) hatálya alá eső területeken a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontot, mint a közúti forgalom ellenőrzésére szolgáló berendezést a KRESZ 37. § (4)-(5), illetve a 63. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottak szerint helyezheti el.”

Nézzük meg ezeket: a 37. § szabályozza a közlekedést az autópályán és autóúton, 4-es pontja pedig a megállást tiltja ezek úttestjén és a kivételeket sorolja. Ilyen, hogy ha „a jármű a forgalmat ellenőrzi”. Az 5-ös pont az autópályára vonatkozóan közli: „A leállósávon álló, a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen.” A 63. § az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat rögzíti, 4. bekezdése pedig ezt írja: „A közúti forgalom ellenőrzése során

a) a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést;

b) azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.”

A nagyon fontos 5-ös pont a következőt írja: „A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármű a járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos.”

Ebből persze nem derül ki száz százalékig minden, de a téma sajnos nem új, korábban pedig megkérdeztük a hatóságot ezzel kapcsolatban. A rendőrség anno azt nyilatkozta nekünk:

A közúti forgalom ellenőrzésére szolgáló berendezés KRESZ hatálya alá nem eső, illetve közterületnek nem minősülő egyéb helyeken történő elhelyezésére a hatályos jogszabályi környezetben is lenne lehetőség, ugyanakkor rendszerint a rendőrség ilyen helyeken nem helyez el sebességmérő berendezést.”

A képen látható traffizásról szerkesztőségileg az a véleményünk, hogy hiába nem lóg át a vonalon a rendőrautó hátulja, az úton keresztben álló Škoda így is igen zavaró lehet az arra közlekedő sofőröknek. Ki van centizve a dolog, ami nemcsak a haladók számára veszélyes, de a rendőrautóban ülőknek sem életbiztosítás, annál is inkább, hiszen köztudottan a 4-es főút hazánk legveszélyesebb útja.

Érthetetlen, hogy miért így álltak meg, simán hosszában is betehették volna az autót, pontosan abba az öbölbe, ahol ellenőrizni szoktak. Vagy, ahogy Attila is javasolta, használhattak volna háromlábút is.

Egy dolog mellett azonban nem mehetünk el: ők nem bujkáltak, az biztos.

