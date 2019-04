Japánban talán a világon a legszínesebb az autós kultúra. Ez az a hely a Földön, ahol bárminek van létjogosultsága és mindennek akad rajongótábora a csillogóan feldíszített Lamborghinitől kezdve a kiszélesített Porschén át egészen a családi driftkombiig. Annyira szerteágazó errefelé az autóipar, hogy a helyi gyártók számtalan belpiacos modellel elégítik ki az igényeket, melyek közül sokat tényleg csak akkor ismerhettünk meg igazán, amikor először megpillantottuk a neten. A Toyota kínálatában arrafelé nem nagyítóval kell keresni a hátsókerekes modelleket.

A Toyota Mark II Blit például egy hagyományos kombi, a klasszikus hosszmotoros elrendezéssel. Innentől pedig egészen könnyű kitalálni, hogy mi is történhet egy ilyen autóval. Persze, hogy driftautót építenek belőle. A Kazama Auto nem csak a funkcionalitást tartotta szem előtt az építés során, hanem a külsőt is szerették volna gusztusosabbá varázsolni, ezért rábiggyesztették a Lexus IS arcát. Ám ez nem is volt olyan egyszerű, mint gondolnánk, hiszen az újabb Lexus szélesebb, mint a Mark II, így ügyesen kellett faragni a lemezeket. Továbbá légterelő elemekre és plusz hűtőnyílásokra is szükségvolt.