Bő ötven évvel ezelőtt Zwickauban a mérnökök legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy egyszer lesz valaki, aki olyan autót épít Trabant 601-es modelljükből, amire minden hardcore benzinvérű eltátja a száját.

A lengyel tulajdonos komótosan építette fel ezt a gyönyörű jószágot, 14 év munkája van eddig ebben a 601-esben. Először óvatos volt, csupán egy 1,3 literes motor került a gépháztető alá, amit egy 1,8 literes követett, aztán jött a kétliteres Golf GTI blokk. Ehhez már szinte teljesen át kellett építeni az autót, a duroplaszt ide kevés, teljes belső merevítés kellett, amit meg is kapott.

Egy szerencsétlen baleset folytán a lengyel úriemberhez került egy összetört Audi TT, amiből sikerült kimenteni az 1,8 literes turbómórtót, a quattro hajtáslánccal együtt, amit aztán szépen beépített a Trabantba. (Ha most a fejedhez kaptál, az teljesen érthető!)

A kis barna aszfaltszörnyeteg teljesítménye jelenleg 270 lóerő és 369 Nm. Nulláról százra 4,5 másodperc alatt gyorsul, kétszázra 15,5 alatt. Persze ahhoz, hogy ilyen sebességről biztonsággal meg is tudjon állni, az Audi fékrendszerét és is megkapta, és az ABS/ESP rendszert is integrálták.