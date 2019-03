Akkor igazán jó egy használtautó-hirdetés, ha a jó fotók mellé figyelemfelkeltő szöveg is társul. Na ebben nincs hiba ennél a hirdetésnél. Egy Suzuki Swift GTi-t árul valaki, nem titkolva kinek szánja a kocsit, illetve mire is találták ki igazán. A remek súly/ lóerő arány lehetővé teszik, hogy 1,3-as motorja ellenére kiválóan gyorsuljon a gép, főként a zöldtől rajtolva. Így akár egy 192 lóerős BMW sem feltétlenül ellenfél a városi összecsapásokban.

Na de mit is mond a szerző:

„817kg 110,1 Lóerő. Eredeti japán gyártású mk2 GTi, sokak álma most elérhető! bajorkiller No: 05 igaz most piros színben, de ettől jön egyből a race érzet. Beindítod, állsz előtte és hallgatod ahogy kellemesen ketyeg, nézed milyen kis aranyos, már alig várod h beleülj, telerakd a legközelebbi -oemvén- és kezdődhet a péntek este. Épp csak hogy bekattindod a pisztolyt és nézed ahogy a fizetéseből kajára szánt pénzed gördül a kijelzőn, miközben nagy ricsajra leszel figyelmes. Látod hogy begördül a kútra a helyi kúposztó e36 amiről tudod hogy csak egy 25i. Kiszáll, lenézően észreveszi hogy ez nem ám a 8szelepes magyar egyhármas.-Klatty- kikattan a pisztoly mész be fizetni, megveszed a kis Helledet mert a redbull a gazdagok nektárja, beleülsz a jó kis GTi székekbe beinditod és lámpához állsz. Bele kukkantasz a visszapillantóba látván a 25i-s srác kapkodja a lábát hogy elérjen, sikerül is neki de te csak mosolyogsz mert tudod azt a tényt, simán úgy felhelyezed neki a kúpot hogy a következő lámpánál már meg szeretné vásárolni az autódat. hophopp ott a sárga. rajt. áh nem inkább csak elguritom egybe ha nyomja akkor énis nyomom. természetesen felbőgött az a hathenger tehét padlóóóó. jé ez távolodik de a visszapillantóba. hm naigen legyen már vége az egyenesnek mert már 180 nal az óra és elkezdett közeledni áhhkirály pont lámpa. Átnézel, vérvörös fej de szerencsére jófiú szóval ott a mosoly meg az apró mondat amire egyből kiakadsz: MIEZ EGYNYÓC? -őőő neem ez EGYHÁROM! ÁÁÁÁ AZT ÉN NEM HISZEM EL!”

A HaHu-n szereplő hirdetés teljes szöveg szöveg elárulja, hogy mind a motor, mind a futómű átesett egy kisebb tuningon, a fékek és karosszéria is jó állapotban vannak. Nem tudjuk, hogy a leírt eset valóban megtörtént-e, de az biztos, hogy a hivatalos mérési adatok szerint egy alap 1989-es második generációs Swift GTi 8,6 másodperc alatt gyorsul nulláról százra, míg egy 192 lóerős BMW 325-inek ehhez elég 8 másodperc is. A rizsrakéta teljesítményéhez az is kell, hogy másodikban megfutja a 100-as tempót, hiszen motorja akár 9000-ig is pörgethető. Az immár oldtimer Swift GTi végsebességét 182-186 km/órában adják meg.

Érdekesség, hogy az egyedi külsővel és belső kialakítással piacra küldött modellhez a GTi nevet nem mindenütt használhatta a Suzuki, mert a Volkswagen csoport miatt az USA-ban például GT-ként árulhatták csak. Később a sportos Swift modellek már nem GTI, hanem Sport néven futottak.