Furcsa baleset történ Shanghaiban egy villanyautóssal közvetlenül a töltés után. Xiao Chen, a szóban forgó Tesla Model S tulajdonosa azt nyilatkozta a helyi médiának, hogy a Qingpu kerületben lévő Tesla Superchargeren töltötte autóját, ami után beült a kocsiba, de az automatikusan gázt adott, így a korlátot átszakítva a folyóban kötöttek ki az autóval. Az esetet még vizsgálják, de sokan eléggé kételkednek a történetben.

A mai modern autókban ugyanis legalább ütközésmegelőző rendszernek érzékelnie kell a közeledő akadályt és megállnia, ám akadtak már Tesla-tulajdonosok, akik hasonló hibákra panaszkodnak. Az ügyet nem csak a helyi hatóságok, hanem maga a Tesla is vizsgálja majd.

Meanwhile in China, Tesla owner accidentally drives Model S into the river at the Supercharger Station. local media coverage? (Part 3) #Tesla #TeslaChina #TeslaCrash #China $TSLA #特斯拉 pic.twitter.com/6nA2ASxKJa

Meanwhile in China, Tesla owner accidentally drives Model S into the river at the Supercharger Station. Time to get another Tesla (Probably Model 3 instead) have you accidentally hit the gas instead of brakes let us know?#Tesla #TeslaChina #TeslaCrash #China $TSLA #特斯拉 pic.twitter.com/8v7IRvy8tH

— JayinShanghai (@ShanghaiJayin) 2019. március 6.