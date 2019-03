Valószínűleg minden idők legőrültebb volvós átépítése futott be PeterBjorck csatornájáról, ami eredetileg is figyelemre méltó volt, most viszont már inkább hihetetlen. A kicsit kopottas, több mint negyven éves Volvo 245-ös kombiban ugyanis már korában is egy komoly erőforrás volt, mégpedig a Toyota 2JZ. Ám ez nem volt elég eszement, így az emberunk – aki Gallardo-t és kétajtós Impreza 22B-t is tart a garázsában többek közt – beszerzett egy ilyen törött, GT2-es Lamborghini versenyautót Dubajból:

Még akadnak tennivalók a járművel, de annyi már biztos, hogy az 550 lóerő körüli kombi Volvo merész vállalás és már most kellően őrült ahhoz, hogy imádjuk az autót és az alkotót is. Annyi biztos, hogy a 90 fokos hengerszögű, 5,2 literes V10 egészen jól mutat a családi igáslóban: