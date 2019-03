Persze nem minden autó örvend kifogástalan állapotnak, de ekkora felhalmozott mennyiségnél ez nem is csoda. Azonban az autók nagyja vagy felújított vagy eredeti állapotú, esetleg patinás találat, melyek restaurálásra várnak, távolról sem menthetetlenek. Sajnos lista nincs az autókról, de a képeken rengeteg típusjelzés jól látható és sok közülük az autóbolondok számára azonnal felismerhető darab, mint a Chevrolet Camaro, a Ford Mustang vagy éppen a Dodge Challenger.

Első ránézésre csupán egy nagyobbacska, koszos és rendetlen istállónak tűnik ez az épület, melybe biztos sokan nem tennék be a lábukat önszántukból. Ami hatalmas hiba, hiszen azt már tudjuk, hogy valódi kincsek lapulhatnak ezekben az épületekben. Ezúttal is igaz ez, hiszen döbbenetes mennyiségű, nagyjából 300 darab, főleg amerikai autóból álló kollekció található benne, melyet kivételesen nem hagytak magára.

Olvass tovább

Az autók egy istállóban állnak, de több kisebb épületbe kerülnek át és ebből az alkalomból készültek a fotók is. A folyamat közben listát készítenek róluk és dokumentálják az egészet, így pontosabb képet kapnak a kollekció összetételéről és az egyes autók állapotáról is. Ekkora mennyiségnél ez nem kis feladatnak ígérkezik ismerve az amerikai autókat, melyek akár évjáratonként is rengeteg apró eltérést mutathatnak.

Vannak olyan kocsik, amik már négy évtizede nem voltak napfény alatt, így izgalmas a feltárás és persze melós megmoccantani a mozgásképtelen példányokat. Hogy miért van erre szükség? A tulajdonos megválik az autóktól, a gyűjtemény darabjai folyamatosan kerülnek majd fel az eBay-re, ahol a legtöbbet ígérő garázsába parkolhatnak majd be. Bizonyára szép összeg fog kikerekedni a művelet végén. Igaz, van is munka vele nem kevés.

Forrás: barnfinds.com