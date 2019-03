Több mint három évtizede indult útnak az M3-as BMW története a második generációs 3-as sorozattal, az E30-assal. Az első sportmodell rendkívül sikeres volt a versenypályákon, leginkább a DTM hőskorából lehet ismerős a kétajtós kupé. Akkoriban még szériaautóhoz közeli gépek versenyeztek a sorozatban, a homologizációhoz pedig szükséges volt az utcai változat. Koránál és ritkaságánál fogva most értek igazán klasszikus státuszba ezek az autók, így nem meglepő, hogy egyre több bukkan fel aukciókon.

Sok köztük a szinte alig használt példány, nyilván ezek érik a legtöbbet még mindig, de most már azok is komolyan elgondolkoznak az eladáson, akik valóban használták a bajor sportkupét. Jól látható, hogy ez a gyémántfekete-metál darab is éppen ilyen. Távolról sem makulátlan az 1991-es autó, melyen sötétített fényszórók, Evo első spoiler, valamint 15 colos BBS felnik, Bilstein gátlók és H&R rugók vannak. A beltérben szürke bőrülések és a randa, buci légzsákos kormány várja a vezetőt. Nem stimmel a váltógomb sem, de ezek mind megoldható problémák. A műszerfal takarója azonban jó jel, a kaliforniai tulaj tisztában van vele, hogy az erős napsütés nem tenne jót neki.

A toronymerevítő alatt az S14-es négyhengeres szívó sportmotor található, természetesen hengerenkénti pillangószelepekkel. 215 lovas teljesítményét 6750-es fordulaton adja le, ami mellé 230 Nm nyomatéka van. Kicsit több mint 6,5 másodperc alatt futja a 100-as sprintet és akár 240 km/óra feletti tempóra is képes. A közel 205 ezer kilométert futott autó még ebben a formájában is értékes.