A luxus terepjáró portáltengelyes felfüggesztése az Unimogéhoz, vagy a G 500 4×4 2 modelléhez hasonlít. Ennél a merev híd a kerekek közepénél feljebb csatlakozik a kerékagyakhoz, ahonnan fogaskerék-áttétel továbbítja a nyomatékot a kerekek tengelyeihez. Az eredmény: óriási hasmagasság, ami javítja terepjáró-képességet. Igaz, cserében az autó teljes magassága is megnő, de ennek a szóba jöhető tulajdonosjelöltek valószínűleg még örülnek is. Hiszen akinek van 749 700 eurója (átszámítva durván 230 millió forintja) egy autóra, akkor az eleve a felhőkben jár, és minimum az Olümposzon lakik. Oda pedig kell a valódi terepjáró-képesség…

Ha arra gondolsz, hogy az ötös lista egyike egészen biztos a Rolls-Royce Cullinan lesz, akkor tévedsz. Ezekhez képest még a britek luxusjárműve is piskóta. Nem, a Lamborghini Urus sem fér fel a listára.

A V12-es motor 630 lóerős és 1000 Nm (!!!) nyomaték duzzog a motorfedél alatt. A hátsó üléssor egy az egyben Maybach, szóval elég nagy a luxus.

Mercedes-Benz G63 AMG 6×6

A G63 AMG nyolchengeres turbómotorja 544 lóerős és 760 Nm nyomatékot ad le. A “százlábú” össztömege meghaladja a 3,8 tonnát – azaz személygépkocsi-jogosítvánnyal nem is vezethető -, hossza 5,87 méter, magassága pedig 2,3 méter.

A hatkerék-hajtás és a felező magától értetődő, a különösen nagy szabad hasmagasságot lehetővé tevő portálhidas futómű azonban kivételes ínyencség, mint ahogy az öt darab, külön-külön zárható differenciálmű sem tartozik a hétköznapi kategóriába. Az irdatlan, 37 colos abroncsokban menet közben változtatható a légnyomás, ami nem csak defekt esetén hasznos: homokos vagy havas területen a fülkéből engedheti le az abroncsokat a vezető, majd szilárd talajra érve újra felfújhatja azokat.

Lexani Motorcars Cadillac Escalade

Lexani Motorcars év elején mutatta be a B7-es szintű páncélozott Cadillac Escaladet, amit ők alakítottak át mobil luxustárgyalóvá. A durván 350 ezer dolláros árban (100 millió forint) olyan finomságok vannak, mint a beépített iPad Pro, amit mágneses töltődokkoló táplál, de van itt Mac mini is, egy 48 colos, ívelt okostévé, PS4 játékkonzol, házimozirendszer, aranyberakás és gyémántvarrás (jelentsen ez bármit is). De tudjátok mit, inkább nézzétek meg:

Holland and Holland Range Rover

A Land Rover már többször együttműködött a Holland and Holland fegyvergyártó céggel, munkájuk végeredménye pedig egészen gyönyörű. Mindkét cég birtokolja a Királyi Jótállást, azaz a Brit Birodalom szavatolja a termékeik minőségét.

Olyan egyedi járművek gurulhatnak ki így az utakra, mint például ez a Range Rover, ami átszámítva durván 80 millió forintba került 2015-ben. És ha azt vesszük figyelembe, hogy mindössze 40 darab készült a Holland and Holland kivitelből, akkor olcsóbb nem igen lesz használtan sem.

Karlmann King

A Karlmann King, egy közelebbről be nem határolt, európai vállalkozás, amely állítólag 1800 ember keze munkáját és szaktudását hasznosítva megépítette ezt a különleges járművet, amelyet leginkább egy sci-fi alkotásban tudnánk elképzelni.

A 6 méter hosszú, 2,5 méter széles és ugyanilyen magas luxusterepjáró két merev tengelye 369 centiméterre fekszik egymástól, eredendő kényelmetlenségüket légrugózás semlegesíti. Az autó orrában egy 6,8 literes, V10-es (!) benzinmotor hörög, ám mivel a Karlman King alapkivitelében is 4,5 tonnát nyom, páncélozva pedig hatot, hiába a hegynyi nyomaték, a végsebesség nem haladja meg a 140 km/órát. A hátsó traktus (alaphelyzetben kettő, de akár ötszemélyes is lehet) intarziás márványpadlójánál csak a választható színek ízléstelenebbek.

Viszont legalább semmihez nem kell kézzel hozzáérni, mert egy központi érintőképernyőről vezérelhető minden, az automata kávéfőzőtől kezdve a motorosan nyitható pezsgőhűtőig. Nem csak televízió, de PlayStation is került az autóba, valamint széf is, hogy a tulajdonosnak legyen hol tárolnia az aprópénzt, amit visszakap a 1,8 millió euró (560 millió Ft) körüli vételárból. A Ford F550 alapjaira épülő behemótból mindössze tizenkét darab készül, ami alighanem a projekt egyetlen józan döntése.

Forrás: Vezess