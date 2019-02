Igazán egzotikus autó, valódi ritkaság a Pagani Huayra, melyet még a leggazdagabbak közül is csak kevesen választanak. Az olasz szupersportkocsi azonban éppen ettől különleges, na meg persze egyedi stílusa miatt is. Ez a példány például 2014-ben készült el és szálltották le első tulajdonosához, aki most válik meg ettől a Tempesta-csomagos Huayrától. Az említett felszereltség többek között a fekete kerekekről, az első splitterről és hátsó légterelőről is felismerhető. Ezek mellett Pirelli-gumikat és áthangolt kipufogót is kap az autó.

Ezen ráadásul az egyik legdrágább opciós tétel is szerepel, mégpedig a fényezetlen, de színezett szénszálas karosszéria, ettől olyan bordós az autó. Az 1125 kilométert futott Pagani persze remek állapotnak örvend és ez látszik is a piros-fekete bőrrel borított beltéren, melynek egyik legjellegzetesebb eleme a nyitott kulisszás váltó, de a középkonzol míves kapcsolói mellett is nehezen lehet szó nélkül elmenni. Tartozik továbbá az autóhoz egy piros bőr táslakészlet is, hogy minden utazáshoz szükséges darab eltárolható legyen a csomagtérrel szűkösan ellátott autóban.

Olasz autó a Pagani Huayra, de a szíve német, mégpedig a Mercedes-AMG-től származó V12-es, két turbófeltöltővel megtámogatva. A teljesítmény 730 lóerő 5800-as fordulatnál, mellé 2250-től 4500-ig 1000 Nm nyomatéka van. Hozzá 7 sebességes, szekvenciális váltója van és hátsókerék-hajtású. 2,9 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra és akár 383 km/órás sebességgel is száguldhat.