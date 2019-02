Vannak igazi megszállott gyűjtők, és vannak a fanatikus gyűjtögetők. Előbbi rendszerezett, jól ápolt gyűjteményt tart fenn, katalógust vezet a darabok állapotáról, és törekszik a józan átláthatóságra. A fanatikus gyűjtögető viszont nem tud nemet mondani. Megvesz mindent, amit megkíván, és akkora területet borít be roncsokkal, amekkora épp rendelkezésre áll.

Ilyen jellem lehet a kanadai “Rob”, aki most kiárusítást tart, vagyis jobban mondva egyben akar megszabadulni a réten rohadó Volkswagen Transporter-gyűjteményétől, kerek 350 000 dollárért, vagyis közel 100 millió forintért.

Ezek az osztott ablakos Type 2s kivitelek igen ritkák, így értékesek lehetnek a veteránosoknak, de a probléma most is a szokásos. Rob csak egyben hajlandó megválni a flottától, válogatni tilos, sőt, a megtekintésért is elkér 500 dollárt, hátha így ki tudja szűrni a komolytalan bámészkodókat.