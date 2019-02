Valószínűleg a jó szándék találkozott a rossz kivitelezéssel, amikor a Toyota 4Runner egy, a havas úton elakadt taxi segítségére sietett. Azt nem tudni, hogy volt-e valamelyik kocsiban tolórúd, de az biztos, hogy az alábbi videóban látott módszert nem véletlenül nem tanítják sehol sem.

Az eset könnyen csonttöréssel végződhetett volna, bármennyire is kemény fából faragták emberünk lábát. Rosszabb esetben akár a terepjáró alá is becsúszhatott volna, súlyosabb sérüléseket is szerezve.