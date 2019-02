Chris Harris a Top Gear előtt is igazán népszerű volt remek autós videóival, mostanra pedig az műsor egyik házigazdja lett. Az sem titok, hogy épp úgy rajong a Citroen Kacsáért, mint a Porsche 911 GT3 Touring Package-ért. Nagy kedvencei a youngtimerek, tehát a hamarosan klasszikussá érő autók, amik már kellően értékesek egy gyűjteményhez, de nem nyűg velük a közlekedés sem. Az RM Sotheby’s aukciósháznak pedig éppen akad egy egész raktárni ilyen autója, ahová Harrist be is szabadították.

A kollekcióban mindenféle van az elmúlt 40 évből az erős limuzintól a könnyű sportautóig és mindenből váratlan mennyiségű. E38-as BMW-ből sokszínű a mezőny, de Aston Martin Lagondából sem egy akad a helyen. Most nézzük meg a videót és álmodozzunk együtt: