Az Egyesült Államok kétharmadát – az északi és a középnyugati államokat, a Nagy-tavak vidékét, a keleti partvidéket – sűrű hóesés és nagyon fagyos időjárás jellemzi, Chicagóban az ABC televízió előrejelzései szerint például hidegebb lesz, mint a Déli-sark egyes vidékein.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a rendkívüli hideg egész héten kitart, az Északi-sark felől érkezett hideghullámnak köszönhetően. A meteorológusok szerint ez a hideg levegő “normális körülmények” között az Északi-sark körül forog, de ezúttal déli irányba fordult és az Egyesült Államokba ért. A középnyugati államokban várhatóan mínusz 40-46 Celsius-fok alá süllyed majd a hőmérséklet, Wisconsin és Illinois államokban 30-65 centiméteres hótakaróra lehet számítani, és szerdától havazik még a déli Alabamában és Mississippiben is.

Az alábbi fotók és videók Chicagóból érkeztek, ahol meg kellett gyújtani vonatsíneket, hogy azok a hidegtől összehúzódva el ne törjenek.

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/ccrTwwwO6C pic.twitter.com/av7o5opEQ8

— ABC News (@ABC) 2019. január 30.