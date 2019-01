-Hölgyem, kérem kapcsolja fel a világítását! -Rendben, majd felkapcsolom. -Úgy értettem, hogy most. -Jó. -Álljon meg! Kapcsolja be a világítását! -Ööö… ez a fiam kocsija. Megmutatná, hol kell?

Baleseti helyszíneknél remek humorforrás lenne néhány sofőr reakciója a rendőri forgalomirányításnál, de valójában a balesetet leszámítva is nagyon szomorú néhány viccesnek tűnő eset. Néhány kevésbé húzós beszólásból szemezgetett a portál.

Olvass tovább

—————————

-Miért közlekedik elakadásjelzővel?

-Ja, bocs! Csak most indultam el az előbb. Nem hallottam a katakolást a pittyegéstől.

-Milyen pittyegéstől?

-A biztonsáááá… izé… mindegy.

—————————-

-Nem mehet be arra!

-Miért?

-Mert lezárták az utat baleset miatt. Kerülni kell.

-Ez kis kocsi, elfér a padkán.

—————————-

-Megint mi van?

-Baleset miatt lezártuk az utat.

-A f*szomba már, nem unják?

—————————-

-Álljon meg!

-Köszönni ki fog?

-Tessék?

-Nem köszönt!

-Uram, nem állt meg a rendőri jelzésre.

-Oké, de azért, mert udvariatlan!

—————————–

Mikuláskor közlekedési rendőrök állítottak meg járműveket Szombathely határában. Akinél minden rendben volt, az csokit kapott, akinél hiányosságot találtak, az virgáccsal távozhatott, ha megígérte, hogy a lehető legrövidebb idő alatt javítja a hibát. Így állítottak meg egy férfit is, akinek autóján nem működött megfelelően a világítás. A sofőr letörten hallgatta a dorgálást. “Az unokámhoz indultam, tényleg nem néztem meg, nagyon sajnálom” – mondta csendesen.

“Akkor maga kap egy nagy virgácsot, az unokájának meg küldünk egy kis csokit” – mosolygott rá a rendőrnő a megilletődött férfire.

“És nem büntetnek meg?”

“Nem.”

“Hú, nagyon köszönöm! Várjon, hadd adjak valamit, itt is van… Az unokámnak szántam, de hadd adjam oda” – nyújtott ki egy tábla csokit a sofőr, amit a rendőrnő nevetve elutasított.

“Nagyon kedves, köszönöm, de nem fogadhatom el. Az már korrupció lenne!”

—————————–

-Miért hajtott el a keresztben álló rendőrautó mellett?

-Mert elfértem.

——————————

Útlezárás Szombathelyen, körforgalomnál.

-Jó estét, biztos úr! Én arra mennék.

-Arra nem mehet, mert le van zárva az út.

-De én itt lakom, arra.

-Hol?

-Toronyban.

——————————–

-Állj, állj, állj! Nem hajthat be itt! Kerülni kell!

-De arra hosszabb, nem?

———————————-

-Lezárták? Ó, a pi*ba! Maradhatok itt az út szélén? Inkább nem kerülnék.

-Még legalább 2-3 óráig zárva lesz az út.

-Nem baj, addig alszom egyet, már úgyis 15 órája vezetek.

———————————–

-Persze, b*sszátok meg, az út lezárásához értetek, de a gyilkosok meg szabadon kolbászolnak!

————————————

-Baleset történt, nem tud erre tovább menni, meg kellene fordulni.

-Szabad tudni, mi történt?

-Két autó ütközött.

-Az egyik nem egy kék Volkswagen?

-Nem, biztosan nem.

-Sajnos akkor nem az anyósom. Azért kösz!

———————————–

Baleset az osztrák határ közelében, teljes útlezárással egy kis határátkelőnél, a magyar oldalon. A Bozsok felé tartóknak szóltunk, hogy valószínűleg még 1,5 órát kellene várakozni, menjenek inkább vissza, és pár kilométeres kerülővel lépjenek be Bucsunál. Egy teljesen megpakolt furgon sofőrje kedélyesen mosolygott:

-Jól van, főnököm, én inkább megvárom.

-Csak pár perc kitérő…

-Á, ne viccelj, már bent vagyunk. Tudod ki kockáztatja meg még egyszer a zsandárokat!

Néhány autóval arrébb egy hölgy megköszönte a tájékoztatást, felhúzta az ablakot, és nekitolatott a mögötte állónak.

————————————

-Jó napot kívánok, teljes útlezárás van, nem mehet tovább!

-Pedig kellene.

-Erre nem mehet. Kérem kanyarodjon be, mert Önre várnak!

-Nem lehet!

-Miért?

-Lemerült a telefonom.

-És?

-Nincs töltőm.

-Ez most hogy jön ide?

-Értse meg, hogy nem tudom bekapcsolni.

-Erre nem érek rá, forduljon be és haladjon tovább, ne tartsa fel a sort.

-De nem érti, hogy nincs GPS-em? Ez az útvonal van kinyomtatva!

———————————–

-Jó napot kívánok! Tudja, miért állítottam meg?

-Gondolom elmondja.

-Nincs ötlete?

-Barkochbázni szeretne?

-Defektes a bal első kereke, majdnem a felnin halad.

-Ó, b*** meg, akkor ezért rángatott a kormány?

————————————-

-Jó napot! Tudnának adni egy igazolást a főnökömnek arról, hogy tényleg lezárták az utat? Már küldtem neki fotót is, de nem hiszi el, szerinte csak lógni akarok a melóból.

Forrás: 112press.hu