A Renault 5-ös első képei már 1971 decemberében megjelentek, a hivatalos bemutatót azonban csak a következő év elején tartották a franciák. A később igazán sikeressé váló kisautót Michel Boué tervezte, aki sajnos nem élhette meg az autó premierjét. Megjelenésétől egészen 1986-ig volt Franciaország legkelendőbb autója, Le Car néven még Amerikában is értékesítették.

Thomas Sankara’s Burkina Faso Ministers arriving for a 1984 Cabinet meeting.

Normally, Ministers moved around in a fleet of highly decorated Mercedes Benz cars; Sankara sold them all off.

All you got was the cheapest car of the day, a Renault 5, which he also rode to work with. pic.twitter.com/z7MMRP1R5k

— Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) 2018. június 19.