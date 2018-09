Kisebb független tuningműhely volt az AMG, aztán egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatot az általuk gyakran reszelt Mercedes-Benzzel és mára az autóipar egyik legismertebb márkája lett, mely szinte minden csillagos autóból készít izmosabb és még annál is izmosabb változatot. Egyik legfrissebb művük az AMG GT 4 ajtós változata, mely kezdetben V8-as turbómotorral mutatkozott be, most pedig megérkezett a szolidabb, sorhatossal szerelt verzió is.

A GT63 és GT53 modellek alatt helyezkedik el a kínálatban a GT43-as, mely így is bőven kiérdemli az AMG logót. Természetesen ebben az esetben a dizájnerek is dolgoznak az autón, hogy apró részletekből, de megkülönböztethető legyen a 367 lóerős modell. A sajtófotókat látva azonban megakadt a szemünk egy részleten, mégpedig a fekete felniken, melyek egyértelműen a vállalat múltja előtt tisztelegnek. Ezek a szinte teli fekete kerekek a 80-as évek irányzatára utalnak.

Itt van egy ékes példája az eredeti formátumnak, a V8-as motorral szerelt Mercedes W124-es AMG Hammer. A teljesen feketébe öltöztetett autó alatt színben passzoló felnik figyelnek: