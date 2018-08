A Halálos iramban széria főhőseként világhírűvé vált Paul Walker 2013 decemberében egy barátjával együtt halálos autóbalesetet szenvedett. Negyven éves volt.

Nemrég pedig elkészítették a benzinvérű színész életrajzi filmjét ‘I Am Paul Walker’ címmel, amelyben családja és barátai is megszólalnak. Itt az előzetes, a teljes dokumentumfilmet augusztus 11-én mutatja be a Paramount Network.