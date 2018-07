Az angolok szupersportautója, a McLaren Senna rémületesen drága holmi és persze rettentő ritka is. Annyira, hogy már a vételi lehetőséget is 90 millió forintért árulják az interneten. Kétségkívül megkapóak az adatok és egyeseknek a merész külső is tetszetőssé varázsolja az autót. Aki lemaradt a 499 darabról, annak nem marad más, mint kitartóan várni és még annál is jobban spórolni, hogy aukciókon megcsíphessen egyet.

Mások azonban már azon tanakodhatnak, hogy miként vihetnék az irodába vagy éppen a nappaliba szeretett autójukat és a méregdrága modellautókat gyártó Amalgam meg is adja nekik a választ. Az 1:8-as méretarányú modell fejlesztése 3000 munkaórát vett igénybe a gyártónak, az összeszerelése kézzel történik és úgy 300 munkaóráig tart. Természetesen nem csak egy színben készítik el, hanem a kedves megrendelő kérésére akár az igazihoz is hozzáigazítják a modellt.