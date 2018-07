A luxusautók és szupersportkocsik piaca igazán különleges, a McLaren csúcsmodelljéből, a Sennából például csupán 500 példányt készítenek az angolok és valószínűleg senki sem lepődik meg azon, hogy minden példány villámgyorsan elkelt. Ez már most garantálja azt, hogy a használtpiacon megjelenő első példányok az új árnál jóval magasabb összegért kelnek majd el és később tovább duzzad majd az értékük az aukcióknak köszönhetően.

Ha valaki lecsúszott volna a közel 300 millió forintos szupersportkocsiról, annak most itt a soha vissza nem térő lehetőség. A Classic Motors For Sale-en felbukkant egy különös ajánlat, mégpedig egy lehetőségé. 91,5 millió forintért a kedves vevő összeállíthatja saját McLaren Sennáját az utolsó apró részletig. Aztán meg is vásárolhatja.

A McLaren Senna igazi célszerszám, melyen minden azt szolgálja, hogy a pályán legyen gyors. Az ajtók alja sem véletlen üvegezett, így jobban látható a kanyar csúcspontja vagy íve. A korábbi P1-essel szemben ez nem hibrid, hanem egy V8-as biturbó motor hajtja, mely 800 lóerős és 800 Nm nyomatéka van. Álló helyzetből százas tempóra 2,8 másodperc alatt gyorsul a szárazon csak 1198 kilogrammot nyomó gép.