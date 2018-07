Újabb kitalált sztorival hergelik a hiszékeny hazai netezőket. A kép állítólag a hétvégén készült, Körmend közelében, a 8-as főúton és rendőrök mérnek titokban sebességet a lószállítóból – írja a 112 Press.

A fotóba én is beleszaladtam néhány napja valamelyik autós csoportban és már az gyanús volt, hogy az út melletti fák miért kopaszak, ha a kép a nyár kellős közepén készült? Azért, mert ez bizony nem hazai fotó és még csak nem is friss, több éves.

Ahogy arra a 112 is rávilágít, a lószállító mellett elhajtó Vauxhallról készült fotó már 2013. márciusában is nagy siker volt a neten. Lengyel, román és cseh autósok is borzongtak a felvétel láttán, természetesen mind azt hitte, hogy a saját rendőrsége méri így a sebességet. Nem csoda, hiszen az álhírgyártók biztosra mentek, a hiszékeny emberek pedig ész nélkül osztják az ilyen jellegű felvételeket. Ha pedig valaki szól nekik, hogy nem feltétlenül hiteles az, amit látnak, akkor jön az aduász válasz: “De mi van, ha igaz? Jobb figyelmeztetni rá!”

Egy gyors Google keresés azonnal lebuktatja a fotót: