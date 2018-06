Sok hasonló videót láttunk már, de ott leginkább targoncával ügyeskednek a srácok. Most itt a bizonyíték, hogy hozzáértő kezek között sebészi pontossággal lehet bánni egy markolóval.

By far the hardest test for excavator driver pic.twitter.com/WZHjL9tnoB

— People’s Daily,China (@PDChina) 2018. június 19.