Az oroszok emelik a tétet! Mióta angol nyelvterületre is betört a Garage54 csatornája, a szokásos őrületet még magasabb szintre hozták, eddig megelégedtek a betonnal töltött kerekekkel, most viszont az egész autót öntötték fel, miért ne alapon.

Az áldozat most is egy jó öreg Lada, az eredmény pedig nem is annyira meglepő.