Először a ’90-es évek közepén ragadta meg a Golf, majd később egy veteránautó kiállításon pillantott meg egy első generációs példányt és ezzel meg is tette az első lépést a gyűjtemény felé. Az internet korában pedig könnyű dolga van a kollekció bővítésével. Gyakran talál olyan Golfokat az interneten, melyek másoknak értéktelen vackok, de Jozef számára igazi kincs. Az autók ára gyakran alacsonyabb is, mint a szállítási költségük.

Új korszak köszöntött be a ’70-es évekre a Volkswagennél, ekkor jelentek meg azok a modellek, melyek mai napig megtalálhatóak a kínálatban. Az egyik legismertebb a Golf, melyet a kompakt kategória megteremtőjének is szokás hívni. Az első generációt még maga Giorgetto Giugiaro rajzolta meg és a főbb stílusjegyek a mai napig változatlanok maradtak, ezek közül a legfeltűnőbb a vaskosabb C oszlop.

Rengetegen gyűjtenek autókat a legkülönbözőbb témákban és helyeken. Valakik csak tenyérnyi méretben vagy prospektusok formájában, a szerencsésebbek pedig igazi autókat halmoznak fel a garázsukban vagy kert végében, hangárban vagy saját múzeumukban. Az osztrák Josef Juza szíve csücske a Volkswagen Golf, amiből több mint 110 darabot halmozott fel az évek során. Köztük bőséggel akad különlegesen tuningolt, ritka vagy éppen hiányos példány is.

Olvass tovább

Ma már a gyűjtemény tele van érdekességekkel is, ezért tervei szerint hamarosan látogatható múzeumot csinál a Volkswagen Golfjaiból, hogy többen is mélyebb betekintést nyerhessenek a golfozás világába. Különleges például az a kék előszériás modell, melyet tolóajtókkal szereltek fel és 1974-ben járt meg több kiállítást.

Csupán 71 darabot készített a Golf G60 Limited-ből a Volkswagen Motorsport részlege, ebben 210 lóerős motor van és Syncro összkerékhajtást pakoltak alá. Természetesen ilyen is akad a gyűjteményben, ahogyan Golf Rallye és a Porsche 928-as hajtásláncát tartalmazó Artz építésű, 30 centivel szélesebb Golf is. Utóbbiban a V8-as motor 240 lóerős és 7,6 másodperc alatt gyorsítja 100-ra a furcsa kompaktot. Ellenpontnak pedig a garázsban figyel egy elektromos Golf CitySTROMer is.

Akad még telefonnal, bőrüléssel és fabetétekkel gazdagon feldíszített Oettinger GTI-je is, valamint egy több mint 1 millió kilométert futott Golf is, melynek óráját még a döntő pillanat előtt megállították. Számos modellautót, apró Golf témájú holmit és reptéri autót is felhalmozott az osztrák autóbolond. Az autók állapota igazán sokszínű, Jozef azonban nem mindegyiket szeretné felújítani, hiszen az eredeti állapot sokszor érdekesebb.

Forrás: golfsrudel.at