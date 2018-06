Jon Olsson, a profi freestyle síelő garázsában már megfordult egy-két komoly autó a Rolls-Royce-tól a Lamborghiniig, de amiről igazán emlékezetes maradt az autóbolondok számára, az a kegyetlenül kiszélesített, 1000 lóerősre tuningolt Audi RS6 Avant, melynek aztán szomorú vége lett. Azt az autót 2015-ben használta, majd eladta. Később ellopták, aztán porrá égve találták meg egy garázsban. A látvány azonban sokaknak megmaradt, ezért azóta nem egy hasonló Audi nagykombi készült már.

Sőt, maga Olsson is újra beült egy szerényebben egyedivé tett példányba. A Race! nevű tuningcég pedig most mutatta be egy Nardo-szürke példányon, hogy ennek ők is megalkották a saját DTM-stílusú, karbonból készült készületüket az RS6-ra. Az autó alá H&R futómű került, valamint Armytrix kipufogórendszer, hogy a 4 literes, biturbó V8-as hangja jobban passzoljon a megjelenéshez. Mivel itt a forma a lényeg, ezért a műszaki tartalomról nem sok szó esik, de bizonyára nem hagyták érintetlenül a motort sem, mely a Performance kivitelben 605 lóerőt tud, mellé 750 Nm nyomatéka van. Álló helyzetből 3,7 másodperc alatt gyorsul 100-ra és akár 300 felett is száguldhat vele az egész család.